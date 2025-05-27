Роман Шаронов назвал неприятной тенденцией нелицензирование команд Первой лиги для РПЛ

Бывший тренер «Рубина», «Пафоса» и «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов высказался о проблемах команд Первой лиги с лицензированием при повышении в классе.

— В этом сезоне «Черноморец» не получил лицензию, а в прошлые годы — «Оренбург», «Алания» и «СКА-Хабаровск», которые претендовали на выход в РПЛ. Вы работали в Хабаровске. Как это выглядело изнутри?

— Это определённая неприятная тенденция, в частности, для ФНЛ. Вы правильно сказали, что эти клубы ставят задачу выхода в РПЛ, но имеют проблему со стадионами. В Хабаровске перекладывали поле, а потом были проблемы с подогревом. Любому клубу, перед тем как ставить задачу, нужно понимать, готов ли он к её решению, потому что в первую очередь страдают болельщики.

На протяжении двух сезонов «СКА-Хабаровск» очень много матчей провёл на нейтральных стадионах. В первом сезоне вначале играли в Казани, а практически всю весну — на «Кировце». Во втором сезоне концовку осени во Владивостоке, а весну — на «Кировце». Такого ни разу не было в истории, чтобы команда столько игр провела на нейтральных аренах, а ещё нужно учитывать расстояние до Хабаровска. При этом болельщик потерял игру на Кубок России. Ещё до меня «СКА-Хабаровск», если не ошибаюсь, обошёл «Рубин», а мы играли кубковый матч с «Сочи» на их стадионе, хотя это была домашняя для нас встреча. Отличная идея от РФС, чтобы привозить клубы РПЛ в гости к командам ниже рангом во время Пути регионов Кубка России. Ведь матчи нужны для того, чтобы болельщики ходили на стадион. Надеюсь, в будущем инфраструктура вырастет, а игроки и болельщики не будут страдать.

— Что делать клубам с маленьким бюджетом?

— Не все же команды ставят задачу повышения — у всех свои цели. Возможно, кто-то хочет прокачивать футболистов и их продавать, а кто-то — добиваться других задач. Я с «Рубином» прошёл все стадии и застал то время, когда у клуба не было инфраструктуры. Какая она сейчас! И «Рубин» только продолжает её развивать. Инфраструктура — очень важная составляющая любого клуба. Посмотрите, что нам дал домашний чемпионат мира — мы сейчас играем на прекрасных стадионах в РПЛ. Несчастье для команд, которые вылетели, но ребята играют в ФНЛ на стадионах с Мундиаля. Я не говорю о том, чтобы все играли на больших стадионах — у нас масса примеров, когда у команд уютный и компактный стадион и хорошие поля, — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.