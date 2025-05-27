Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иско рассказал, за счёт чего «Бетис» может обыграть «Челси» в финале Лиги конференций

Иско рассказал, за счёт чего «Бетис» может обыграть «Челси» в финале Лиги конференций
Комментарии

32-летний испанский полузащитник «Бетиса» Иско на пресс-конференции перед матчем с «Челси» в финале Лиги конференций УЕФА ответил на вопрос о преимуществах каждой из команд.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что есть у «Челси», чего нет у «Бетиса»? Хороший вопрос… Самое главное — финансы. Но у «Бетиса» больше стремления. Мечта об этом матче, об этом финале, о возможности вписать новую главу в своей истории.

Незадолго до решающей игры ты невольно начинаешь визуализировать себе эпизоды матча. Но главное — оставаться внимательным. Это будет очень непростая встреча.

Возможно, это первый еврокубковый трофей «Бетиса», и мне было бы особенно важно поднять его в роли капитана команды», — приводит слова Иско Marca.

Материалы по теме
«Челси» напишет историю, победив «Бетис». Прогноз на финал Лиги конференций
«Челси» напишет историю, победив «Бетис». Прогноз на финал Лиги конференций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android