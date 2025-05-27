Иско рассказал, за счёт чего «Бетис» может обыграть «Челси» в финале Лиги конференций

32-летний испанский полузащитник «Бетиса» Иско на пресс-конференции перед матчем с «Челси» в финале Лиги конференций УЕФА ответил на вопрос о преимуществах каждой из команд.

«Что есть у «Челси», чего нет у «Бетиса»? Хороший вопрос… Самое главное — финансы. Но у «Бетиса» больше стремления. Мечта об этом матче, об этом финале, о возможности вписать новую главу в своей истории.

Незадолго до решающей игры ты невольно начинаешь визуализировать себе эпизоды матча. Но главное — оставаться внимательным. Это будет очень непростая встреча.

Возможно, это первый еврокубковый трофей «Бетиса», и мне было бы особенно важно поднять его в роли капитана команды», — приводит слова Иско Marca.