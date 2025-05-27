«Манчестер Сити» может усилить состав полузащитником сборной Швейцарии — Плеттенберг

«Манчестер Сити» включил 22-летнего полузащитника «Брюгге» Ардона Яшари в трансферный шорт-лист. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стоимость хавбека сборной Швейцарии оценивается в более, чем € 35 млн. «Байер» и дортмундская «Боруссия» также следят за Яшари.

В нынешнем сезоне Яшари принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

За сборную Швейцарии хавбек провёл два матча.

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