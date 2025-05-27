Валерий Овчинников — о «Краснодаре»: после чемпионства у многих команд сносит крышу

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о победе «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Что касается чемпионства «Краснодара», на старуху бывает проруха. В прошлом сезоне не получилось, а в этом году они не сломались психологически, довели дело до ума и выиграли золотые медали. Встретились африканцы с бразильцами. Видимо, африканцы были голоднее и злее, а бразильцы — голодные коты. Когда им надо, они разгромили «Краснодар», но потом теряли очки в матчах со слабыми соперниками.

От старта следующего сезона мы увидим, каким будет «Краснодар». После чемпионства у многих команд сносит крышу. Я видел это в 1985 году на примере «Зенита» при Павле Садырине. Что они творили на следующий сезон уже на сборах после чемпионства! Футболисты вели себя безобразно. Но это зависит от руководства. Как оно будет психологически правильно держать игроков», — сказал Овчинников в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками в 30 матчах. «Зенит» расположился на второй строчке, набрав 66 очков. Сине-бело-голубые прервали серию из шести выигранных титулов в РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева завоевали золотые медали впервые в истории клуба.