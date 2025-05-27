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Малком, Диаби и Вейга — в топ-10 самых дорогих игроков Саудовской Аравии — Transfermarkt

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные саудовской Про-Лиги. Так, в топ-10 рейтинга остался бразилец Малком из «Аль-Хиляля». Экс-футболист «Зенита» занимает седьмое место с ценником € 22 млн. Его стоимость снизилась на € 3 млн.

Лидером рейтинга с оценкой € 35 млн является форвард «Аль-Насра» Джон Дуран. Второе место занимает вингер «Аль-Иттихада» Мусса Диаби (€ 30 млн). На третьей строчке расположились форвард «Аль-Ахли» Айван Тони и полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш (оба — € 25 млн).

Топ-10 самых дорогих футболистов чемпионата Саудовской Аравии (май-2025):

1. Джон Дуран («Аль-Наср») — € 35 млн (- € 5 млн);

2. Мусса Диаби («Аль-Иттихад») — € 30 млн (- € 5 млн);

3-4. Айван Тони («Аль-Ахли») — € 25 млн (- € 3 млн);

3-4. Рубен Невеш («Аль-Хиляль») — € 25 млн (- € 3 млн);

5. Галено («Аль-Ахли») — € 24 млн (- € 3 млн);

6. Мохамед Симакан («Аль-Наср») — € 23 млн (- € 5 млн);

7. Малком («Аль-Хиляль») — € 22 млн (- € 3 млн);

8-10. Габриэль Вейга («Аль-Ахли») — € 18 млн (- € 5 млн);

8-10. Маркос Леонардо («Аль-Хиляль») — € 18 млн (- € 2 млн);

8-10. Александр Митрович («Аль-Хиляль») — € 18 млн (- € 7 млн).