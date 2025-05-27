Гацкан: плохо, что в год 100-летия «Зенит» не смог выиграть хотя бы Кубок

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан высказался об итоговом втором месте «Зенита» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025 в год 100-летнего юбилея клуба.

«Моё мнение, что «Зениту» чуть-чуть не хватило времени сыграться и наладить игровые взаимодействия. Ну и «Краснодар» просто уже заслужил первое место. Плохо, что в год 100-летия «Зенит» не смог выиграть хотя бы Кубок, но это футбол. Тут никогда не знаешь, кто победит», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» расположился на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 66 очков в 30 матчах. «Краснодар» занял первое место с 67 очками. Сине-бело-голубые прервали серию из шести выигранных титулов в РПЛ. В Фонбет Кубке России подопечные Сергея Семака уступили на стадии финала Пути РПЛ московскому ЦСКА (2:0, 0:2 (3:4 пен.)).