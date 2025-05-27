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Андрей Тихонов продлил контракт с «Енисеем»

Андрей Тихонов продлил контракт с «Енисеем»
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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов подписал новое соглашение с клубом. Об этом сообщает официальная группа команды в социальной сети «Вконтакте».

Контракт специалиста с красно-синими рассчитан до конца сезона-2025/2026. Тренер дал комментарий по теме:

«Уважаемые болельщики, в новом сезоне я постараюсь сделать всё, что в моих силах. Мы будем работать, чтобы стать лучше, сильнее и выше! Хочу выразить свою благодарность клубу за доверие и возможность продолжать свою карьеру в ФК «Енисей». Для меня большая честь быть частью этой команды и биться за цвета красно-синих. Я верю, что вместе мы сможем добиться больших успехов, и с вашей поддержкой нам по плечу всё! Вперёд к победам!» — приводят слова Тихонова официальные страницы «Енисея» в социальных сетях.

В розыгрыше Первой лиги сезона-2024/2025 команда заняла восьмое место.

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