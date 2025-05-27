Отец Михаила Игнатова подтвердил, что полузащитник покинет «Спартак»

Александр Игнатов, отец полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова, ответил на вопрос относительно будущего 25-летнего футболиста в клубе.

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— Сообщают, что Михаил Игнатов покинет «Спартак». Так ли это?

— Это так.

— Останется ли Михаил в РПЛ?

— Работаем по этому вопросу, — приводит слова Александра Игнатова «Спорт-экспресс».

Игнатов является выпускником академии красно-белых. В составе взрослой команды «Спартака» полузащитник принял участие в 132 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Как появился «Спартак»: