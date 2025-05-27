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Николай Наумов: Осинькин будет востребован в РПЛ — хорошее не забывается

Николай Наумов: Осинькин будет востребован в РПЛ — хорошее не забывается
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об уходе с поста главного тренера «Крыльев Советов» российского специалиста Игоря Осинькина.

«К уходу Осинькина шло уже давно. Видимо, его достали бесконечные намёки и неурядицы — он устал. Я бы на его месте поступил так же — это оправданное решение. Осинькин будет востребован в РПЛ — он умеет работать с молодёжью, и у него вышли хорошие воспитанники. Игорь чуть передохнёт, и его обязательно пригласит какой-нибудь клуб. Хорошее обычно не забывается, всё помнится. У нас много тренеров, которые вроде уходят, но потом появляются в другой команде: Адиев и Рахимов», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

27 мая пресс-служба «Крыльев Советов» объявила об уходе Игоря Осинькина с поста главного тренера команды. Контракт российского специалиста с самарским клубом подошёл к концу и продлён не был.

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