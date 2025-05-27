Кунья из «Вулверхэмптона» уклончиво ответил на вопрос о разговоре с тренером «МЮ» Аморимом

25-летний бразильский нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья дал комментарий касательно предполагаемого разговора с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Рубеном Аморимом. По слухам, футболист близок к переходу в эту команду.

«Он замечательный тренер, и я желаю ему всего наилучшего! Надеюсь, он покорит весь мир так, как он покорил Португалию», — приводит слова игрока журналист Daily Mail Натан Солт на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Кунья выступает за «волков» с 2023 года. В 36 матчах клубного сезона-2024/2025 Матеус забил 17 голов и отдал шесть результативных передач. Трансферная стоимость бразильца оценивается в € 55 млн.