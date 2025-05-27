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Тошич: не удивлюсь, если Николич возглавит сборную России

Тошич: не удивлюсь, если Николич возглавит сборную России
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Бывший нападающий ЦСКА Зоран Тошич считает, что главный тренер красно-синих Марко Николич отлично развивает талантливых футболистов, и допускает, что его соотечественник может возглавить сборную России.

«Николич как амбициозный и опытный тренер понимает, что результат очень важен. Но также очень важно то, что ты оставляешь клубу, где сейчас находишься. Марко понял, что в ЦСКА есть талантливые игроки, которых нужно развивать, важно дать им шанс. Николич этим отлично пользуется. Кисляк и Глебов развиваются очень хорошо. Да и в целом у ЦСКА всегда была хорошая школа, поэтому я не удивлён, что в клубе появляются такие таланты.

Здорово, что Николич, помимо результата, ещё хочет оставить хорошее будущее клубу. Поэтому на самом деле я не удивлюсь, если в будущем Николич возглавит сборную России. Есть же тренеры, которые смотрят только на то, чтобы добиться результата любыми методами. Иначе они просто потеряют работу. А Марко — наоборот: он делает всё, чтобы развивать футболистов», — приводит слова Тошича Legalbet.

Николич занял должность главного тренера ЦСКА летом 2024 года. По итогам минувшего сезона чемпионата России красно-синие набрали 59 очков и занимают третье место. Также армейцы вышли в Суперфинал Фонбет Кубка России, где встретятся с «Ростовом». Игра состоится 1 июня. Действующим тренером российской национальной команды является Валерий Карпин.

Как сборная России играет при Карпине:

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