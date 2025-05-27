Экс-игрок ЦСКА Дуду объяснил, почему никогда не считал «Спартак» врагом

Бывший полузащитник ЦСКА Сеаренсе Дуду рассказал о своём отношении к историческому сопернику красно-синих московскому «Спартаку».

«Спартак» никогда не был для меня врагом. «Спартак» — это конкурент, но никогда не враг. Потому что в то время у меня было много друзей в этом клубе. Там же тоже играли много бразильских ребят. На поле мы бились друг против друга, каждый защищал цвета своего клуба, но между нами всё равно всегда было уважение. За пределами поля мы все были друзьями. Поэтому ни о какой вражде не было и речи», — приводит слова Дуду Legalbet.

Бразильский хавбек выступал в составе ЦСКА с 2005 по 2008 год. За этот период он принял участие в 107 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 10 результативными передачами. С красно-синими Дуду дважды выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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