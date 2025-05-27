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Гаскойн назвал причины неудачного сезона «Манчестер Сити»

Гаскойн назвал причины неудачного сезона «Манчестер Сити»
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Бывший футболист «Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэма» и сборной Англии Пол Гаскойн ответил на вопрос о причинах неубедительного выступления «Манчестер Сити» в сезоне-2024/2025.

«У них была плохая серия. Иногда игроки могут подумать: «Мы постоянно делаем одно и то же». Футбол может наскучить. Когда всё однообразно, одни и те же тренировки. Ты слушаешь повторяющиеся разговоры с командой и тому подобное. Это может оказать влияние», — сказал Гаскойн в интервью для Esports Insider.

По итогам прошедшей кампании «горожане» заняли третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В Кубке Англии они дошли до финала, в Кубке Лиги — до четвёртого раунда. В Лиге чемпионов команда оступилась на стадии плей-офф за выход в 1/8 финала турнира.

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