Тетрадзе: все говорили, что «Уфа» — первый кандидат на вылет, но мы остались в Первой лиге

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе высказался о результатах сезона-2024/2025 в Первой лиге для клуба из столицы Башкортостана.

«Для «Уфы» это был сложный сезон. Об этом можно говорить прямо — команда находилась внизу, в зоне вылета. Все в один голос говорили, что мы — первые кандидаты на вылет, ведь «Уфа» только вышла в Первую лигу и не было усиления. Но это футбол, и так получилось, что команда оказалась в такой сложной ситуации. Я всё время говорил, что решить задачу сохранения прописки намного сложнее, чем бороться за выход в РПЛ. В этом случае больше играет психология. Несмотря на это, все ребята нашли в себе силы и справились. С божьей помощью мы решили главную задачу и остались в Первой лиге.

Пока торопиться о задачах на следующей сезон не буду — ещё нет ясности. На днях поеду в Уфу, где будет понятна конкретика. Всё зависит от финансов. У нас есть кандидатуры, но в состоянии ли клуб пригласить их? Будем исходить из возможностей «Уфы», — сказал Тетрадзе в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Уфа» завершила сезон на 14-м месте в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 35 набранных очков в 34 матчах. Отрыв от зоны вылета в итоговой таблице составил три очка. Омари Тетрадзе возглавляет команду с января 2025 года.