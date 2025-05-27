Ямаль будет зарабатывать до € 20 млн по новому контракту с «Барселоной» — El País

17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль находится в шаге от продления контракта с каталонским клубом до 2031 года. Об этом сообщает El País.

По информации источника, испанский футболист будет зарабатывать около € 15 млн в год по новому трудовому соглашению, что в три раза больше его нынешнего оклада. При этом с учётом бонусов зарплата Ямаля может вырасти до € 20 млн. Условия для получения данного бонуса характеризуются как «легко выполнимые».

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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