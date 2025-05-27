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Криштиану Роналду — 24-й в рейтинге самых дорогих игроков СА, Бензема — 37-й

Криштиану Роналду — 24-й в рейтинге самых дорогих игроков СА, Бензема — 37-й
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Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные саудовской Про-Лиги. Так, португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду занял в рейтинге 24-е место. Экс-футболист «Реала» оценивается в € 12 млн.

Бывший партнёр Роналду по мадридскому клубу Карим Бензема, выступающий в составе «Аль-Иттихада», опустился на 37-ю строчку. Его рыночная стоимость теперь составляет € 7 млн.

Трансферные стоимости звёзд чемпионата Саудовской Аравии (май-2025)

Топ-10 самых дорогих футболистов саудовской Про-Лиги

11. Рожер Ибаньес («Аль-Ахли») — € 17 млн (- € 1 млн);
12. Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль») — € 17 млн (- € 3 млн);

15. Фабиньо («Аль-Иттихад») — € 15 млн (- € 3 млн);
16. Жоау Канселу («Аль-Хиляль») — € 15 млн (- € 3 млн);

24. Криштиану Роналду («Аль-Наср») — € 12 млн;

30. Рияд Марез («Аль-Ахли») — € 8 млн (- € 1 млн);

32. Садио Мане («Аль-Наср») — € 8 млн (- € 1 млн);

37. Карим Бензема («Аль-Иттихад») — € 7 млн (- € 1 млн);

48. Н'Голо Канте («Аль-Иттихад») — € 5 млн (- € 2 млн);

96. Начо Фернандес («Аль-Кадисия») — € 2 млн (- € 0,5 млн).

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