Деменко: Осинькин кому-то мешал, «Крылья Советов» совершили ошибку

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко высказался об уходе главного тренера Игоря Осинькина из «Крыльев Советов».

«Мне кажется, Осинькин кому-то мешал. По меркам российского футбола он очень интересный тренер, но в футболе нужно доверие. Руководители «Крыльев Советов» поменялись, поэтому мы видим такие вещи. Я считаю, что клуб совершил ошибку. Не скажу, что теперь «Крылья Советов» пойдут по нисходящей — придёт новый тренер, у которого есть время для подготовки к сезону. При новом специалисте точно придут новые футболисты, но это зависит от руководства клуба. Если пойдёт лучше, все начнут говорить, что надо было раньше убирать Осинькина. Но нужно смотреть на результаты на протяжении многих лет», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

27 мая пресс-служба «Крыльев Советов» объявила об уходе Игоря Осинькина с поста главного тренера команды. Контракт российского специалиста с самарским клубом подошёл к концу и продлён не был.