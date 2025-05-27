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Чемпион АПЛ «Ливерпуль» заработал £ 181 млн, команда с 20-го места — £ 110 млн — источник

Чемпион АПЛ «Ливерпуль» заработал £ 181 млн, команда с 20-го места — £ 110 млн — источник
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«Ливерпуль», ставший чемпионом Англии, заработал £ 181,5 млн в качестве призовых за минувший сезон. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, расположившийся на второй строчке «Арсенал» получил £ 177,8 млн. «Манчестер Сити», занявший третье место, заработал £ 171,5 млн. «Челси» и «Ньюкасл», также квалифицировавшиеся в Лигу чемпионов, получили в качестве призовых £ 169,5 млн и £ 165,8 млн соответственно.

Отметим, что «Саутгемптон», расположившийся на последней, 20-й строчке, заработал £ 110,9 млн. Покинувший английскую Премьер-лигу «Ипсвич» получил £ 112,9 млн, а «Лестер» — £ 119,2 млн.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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