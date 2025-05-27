Мартынович: желаю Сафонову в следующем сезоне стать железным первым номером «ПСЖ»

Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович, выступающий за «Кайрат», высоко отозвался о голкипере «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове, который также ранее играл за «быков».

«Матвей Сафонов — красавчик. Что ещё говорить? Он приехал в топ-клуб, где получает игровое время. Видно, что на него рассчитывает тренер — он не пришёл и не сел в глухой запас. За него можно только порадоваться и пожелать больших успехов, чтобы в следующем сезоне он стал железным первым номером «ПСЖ», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 17 матчах клубного сезона-2024/2025 вратарь пропустил 13 мячей и семь раз сыграл всухую.