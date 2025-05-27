Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мартынович: желаю Сафонову в следующем сезоне стать железным первым номером «ПСЖ»

Мартынович: желаю Сафонову в следующем сезоне стать железным первым номером «ПСЖ»
Комментарии

Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович, выступающий за «Кайрат», высоко отозвался о голкипере «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове, который также ранее играл за «быков».

«Матвей Сафонов — красавчик. Что ещё говорить? Он приехал в топ-клуб, где получает игровое время. Видно, что на него рассчитывает тренер — он не пришёл и не сел в глухой запас. За него можно только порадоваться и пожелать больших успехов, чтобы в следующем сезоне он стал железным первым номером «ПСЖ», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 17 матчах клубного сезона-2024/2025 вратарь пропустил 13 мячей и семь раз сыграл всухую.

Материалы по теме
Матвей Сафонов оформил требл с «ПСЖ» в день чемпионства «Краснодара»
Истории
Матвей Сафонов оформил требл с «ПСЖ» в день чемпионства «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android