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Стало известно, какой клуб может возглавить Гасперини после ухода из «Аталанты»

Стало известно, какой клуб может возглавить Гасперини после ухода из «Аталанты»
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини близок к назначению в «Рому». Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «волки» готовы предложить итальянскому специалисту контракт, рассчитанный до 2028 года. При этом заработная плата Гасперини по трудовому соглашению с римским клубом составит € 5 млн в год.

Контракт 67-летнего специалиста с «Аталантой» рассчитан до лета 2026 года. Ранее Гасперини выразил сомнение в возможности его продления. Итальянский тренер работает в «Аталанте» с 2016 года. За это время он выиграл Лигу Европы в сезоне‑2023/2024 и трижды становился бронзовым призёром чемпионата Италии.

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