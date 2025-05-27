Тетрадзе: «Зениту» нужна свежая кровь, надо приглашать более сильных иностранцев

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе поделился мнением о том, какой стратегии должен придерживаться «Зенит» в будущем. В сезоне-2024/2025 клуб с берегов Невы занял второе место в Российской Премьер-Лиге и дошёл до финала Пути РПЛ Кубка России.

«У «Зенита» есть своя философия. Если клуб в неё верит, он должен продолжать идти по ней. У «Барселоны» тоже был период, когда команда несколько лет не могла выиграть чемпионат, но философию никто не менял. «Зенит» шесть лет подряд становился чемпионом, поэтому ему не помешает свежая кровь, которая внесла бы коррективы в игру команды.

Я прекрасно понимаю — все хотят, чтобы в основной команде играли свои воспитанники. Но они должны соответствовать уровню этой команды и задачам клуба. На сегодняшний день воспитанники не в силах показать должный результат, отсюда столько легионеров. Но клубу надо приглашать ещё более сильных иностранцев, чтобы каждый внёс свою лепту в результаты команды», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.