Ламин Ямаль продлил контракт с «Барселоной» до 2031 года

«Барселона» на официальном сайте объявила о продлении контракта с 17-летним нападающим Ламином Ямалем до 2031 года.

Ямаль является воспитанником сине-гранатовых. В сезоне-2024/2025 вингер принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

За период выступлений в составе «Барселоны» Ямаль дважды становился чемпионом Испании, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Испании.

Ямаль притворился другим человеком при встрече с туристами: