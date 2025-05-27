ФИФА сняла с «Лиона» бан на три трансферных окна, клуб погасил долг в € 2238 — L’Équipe

Международная федерация футбола (ФИФА) отменила запрет для «Лиона» на регистрацию новых игроков в течение трёх трансферных окон после погашения клубом задолженности в размере € 2238. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, у «львов» возникла задолженность из-за процентов по компенсации, связанной с трансфером нападающего Амина Сарра из «Херенвена» в январе 2023 года. Нидерландский клуб подтвердил, что «Лион» выполнил все свои обязательства. В ФИФА также сообщили источнику о снятии трансферного бана с клуба.

По итогам минувшего сезона французской Лиги 1 команда Паулу Фонсеки набрала 57 очков и заняла шестое место.

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