Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны условия, на которых «Реал Сосьедад» готов расстаться с Кубо

Стали известны условия, на которых «Реал Сосьедад» готов расстаться с Кубо
Комментарии

Крайний нападающий «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо находится в списке интересов ряда топ-клубов. Команда из Страны Басков готова расстаться с футболистом только в случае выплаты отступных за игрока. Об этом сообщает El Diario Vasco.

Нападающий сборной Японии может покинуть свою нынешнюю команду лишь в том случае, если за него заплатят € 60 млн. По слухам, у представителей игрока есть связи с английской Премьер-лигой. Если трансфер состоится, то мадридский «Реал» получит 50% выплаченной суммы.

Контракт Кубо с «Реалом Сосьедад» рассчитан до лета 2029 года. В 52 матчах клубного сезона-2024/2025 японец забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.

Материалы по теме
Фото
«Реал Сосьедад» поздравил Арсена Захаряна с днём рождения по-русски
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android