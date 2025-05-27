Стали известны условия, на которых «Реал Сосьедад» готов расстаться с Кубо

Крайний нападающий «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо находится в списке интересов ряда топ-клубов. Команда из Страны Басков готова расстаться с футболистом только в случае выплаты отступных за игрока. Об этом сообщает El Diario Vasco.

Нападающий сборной Японии может покинуть свою нынешнюю команду лишь в том случае, если за него заплатят € 60 млн. По слухам, у представителей игрока есть связи с английской Премьер-лигой. Если трансфер состоится, то мадридский «Реал» получит 50% выплаченной суммы.

Контракт Кубо с «Реалом Сосьедад» рассчитан до лета 2029 года. В 52 матчах клубного сезона-2024/2025 японец забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.