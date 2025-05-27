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Экс-защитник «Локомотива» Митай вошёл в топ-5 самых подорожавших игроков Саудовской Аравии

Экс-защитник «Локомотива» Митай вошёл в топ-5 самых подорожавших игроков Саудовской Аравии
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Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные саудовской Про-Лиги. Так, бывший защитник московского «Локомотива» Марио Митай вошёл в число самых подорожавших футболистов турнира. Стоимость албанца возросла на € 0,5 млн.

На такую же сумму подорожал 20-летний одноклубник Митая Унаи Эрнандес. Больше всех в Про-Лиге в стоимости прибавили игроки «Аль-Кадисии» Хулиан Киньонес (€ 2 млн) и Кэмерон Пуэртас (€ 1 млн).

Напомним, Марио Митай перебрался в «Аль-Иттихад» из «Локомотива» в сентябре 2024 года, а в январе 2025-го был выкуплен за € 4 млн.

Самые подорожавшие футболисты чемпионата Саудовской Аравии (май-2025):

1. Хулиан Киньонес («Аль-Кадисия») — € 12 млн (+ € 2 млн);
2. Кэмерон Пуэртас («Аль-Кадисия») — € 13 млн (+ € 1 млн);
3. Мусаб Аль-Джуваир («Аль-Шабаб») — € 4 млн (+ € 1 млн);
4. Марио Митай («Аль-Иттихад») — € 5,5 млн (+ € 0,5 млн);
5. Унаи Эрнандес («Аль-Иттихад») — € 1,5 млн (+ € 0,5 млн).

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