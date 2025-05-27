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Арда Туран — новый главный тренер «Шахтёра»

Арда Туран — новый главный тренер «Шахтёра»
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«Шахтёр» в социальных сетях объявил о назначении Арды Турана на пост главного тренера команды. Контракт с турецким специалистом рассчитан на два года.

Последним местом работы Турана был турецкий «Эюпспор», который он возглавлял с апреля 2023 года. За этот период под его руководством турецкий клуб провёл 84 матча во всех турнирах, в которых 45 раз одержал победу, 14 раз сыграл вничью и 25 раз потерпел поражение.

По итогам минувшего сезона чемпионата Украины «Шахтёр» расположился на третьей строчке, набрав 62 очка в 30 турах. Первое место заняло киевское «Динамо», заработавшее 70 очков. В следующем сезоне команда Турана сыграет в квалификационном раунде Лиги Европы.

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