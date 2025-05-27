Малком, Митрович и Дуран — в числе самых подешевевших игроков Саудовской Аравии

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные саудовской Про-Лиги. Больше других в цене потерял сербский форвард «Аль-Хиляля» Александр Митрович, который стал дешевле на € 7 млн.

€ 5 млн от трансферной стоимости потерял колумбийский форвард «Аль-Насра» Джон Дуран. Одноклубник Митровича и экс-форвард «Зенита» Малком также вошёл в число самых подешевевших, его цена снизилась на € 3 млн.

Самые подешевевшие футболисты чемпионата Саудовской Аравии (май-2025):

1. Александр Митрович («Аль-Хиляль») — € 18 млн (- € 7 млн);

2-5. Джон Дуран («Аль-Наср») — € 35 млн (- € 5 млн);

2-5. Мусса Диаби («Аль-Иттихад») — € 30 млн (- € 5 млн);

2-5. Мохамед Симакан («Аль-Наср») — € 23 млн (- € 5 млн);

2-5: Габриэль Вейга («Аль-Ахли») — € 18 млн (- € 5 млн);

6-14: Рубен Невеш («Аль-Хиляль») — € 25 млн (- € 3 млн);

6-14: Айван Тони («Аль-Ахли») — € 25 млн (- € 3 млн);

6-14: Галено («Аль-Ахли») — € 24 млн (- € 3 млн);

6-14: Малком («Аль-Хиляль») — € 22 млн (- € 3 млн);

6-14: Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль») — € 17 млн (- € 3 млн);

6-14: Жоау Канселу («Аль-Хиляль») — € 15 млн (- € 3 млн);

6-14: Фабиньо («Аль-Иттихад») — € 15 млн (- € 3 млн);

6-14: Эмерик Лапорт («Аль-Наср») — € 15 млн (- € 3 млн);

6-14: Отавио («Аль-Наср») — € 15 млн (- € 3 млн).