Суарес и Месси основали собственный футбольный клуб

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявил о создании клуба, который будет выступать в четвёртом дивизионе уругвайского футбола. Бизнес-партнёром Суареса станет Лионель Месси.

Клуб Суареса и Месси получил название «Депортиво ЛСМ». Сокращение «ЛСМ» является сочетанием имён двух футболистов.

Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 57 матчах, в которых отметился 45 голами и 21 результативной передачей. Суарес стал футболистом «Интер Майами» в январе 2024 года. Он сыграл 56 матчей во всех соревнованиях, где забил 30 голов и сделал 20 результативных передач.

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