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«Молись, чтобы найти новую команду». Аморим потребовал у Гарначо искать новый клуб

«Молись, чтобы найти новую команду». Аморим потребовал у Гарначо искать новый клуб
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим в субботу, 24 мая, провёл собрание команды, на котором заявил нападающему Алехандро Гарначо, что ему стоит искать новый клуб. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники.

«Тебе лучше молиться, чтобы найти клуб, который тебя подпишет», — приводит источник Daily Mail слова Аморима, сказанные им Гарначо.

Ранне 20-летний футболист пожаловался, что сыграл всего 20 минут в финальном матче Лиги Европы с «Тоттенхэмом», где манкунианцы проиграли со счётом 0:1, при том условии, что до этого он получал регулярную игровую практику.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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