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Защитник «Зенита» Ренан потерял 16,7% стоимости за время аренды в Саудовской Аравии — TM

Защитник «Зенита» Ренан потерял 16,7% стоимости за время аренды в Саудовской Аравии — TM
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Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан потерял часть трансферной стоимости в период выступления в чемпионате Саудовской Аравии. По оценке портала Transfermarkt, цена бразильского защитника на момент начала аренды составляла € 9 млн. Сейчас игрок оценивается в € 7,5 млн.

Напомним, с января по сентябрь 2024 года Роберт Ренан выступал в чемпионате Бразилии за «Интернасьонал» на правах аренды. В сентябре защитник вернулся в «Зенит» и сразу же был отдан в аренду в «Аль-Шабаб». Потеря Ренана в трансферной стоимости за сезон-2024/2025, проведённый в Саудовской Аравии, составила 16,7%.

В завершившемся сезоне бразилец принял участие в 35 матчах «Аль-Шабаба» в саудовской Про-Лиге и в Кубке Саудовской Аравии. На его счету три голевые передачи. Контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.

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