«Танцуй, Райан». Ямаль отреагировал на продление контракта с «Барселоной» до 2031 года

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль отреагировал на продление контракта с каталонским клубом до 2031 года, выложив в своём аккаунте в социальной сети собственную фотографию с флагом сине-гранатовых, которую он сопроводил комментарием: «Танцуй, Райан, 2031».

Вероятно, 17-летний футболист отсылается к ранее произошедшей ситуации, когда он притворился другим человеком при встрече с французскими туристами, попросившими сфотографировать их. Ямаль сказал, что его зовут Райан. Позже нападающий «Барселоны» сам шутил на тему этого эпизода.

Ямаль является воспитанником сине-гранатовых. В сезоне-2024/2025 вингер принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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Ямаль притворился другим человеком при встрече с туристами: