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«Тоттенхэму» предложили подписать Зане — Sky Sports

«Тоттенхэму» предложили подписать Зане — Sky Sports
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Крайний нападающий сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лерой Зане может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Sky Sports.

Согласно источнику, услуги футболиста были предложены «Тоттенхэм Хотспур». Контракт игрока с командой из Мюнхена рассчитан до ближайшего лета, на данный момент переговоры о его продлении не продвигаются. У лондонцев есть шанс усилиться игроком, подписав его как свободного агента.

Трансферная стоимость Зане оценивается в € 38 млн. В 45 матчах клубного сезона-2024/2025 Лерой забил 13 голов и отдал шесть голевых передач. Футболист выступает за «Баварию» с 2020 года.

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