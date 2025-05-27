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«Клуб с великими традициями». Арда Туран — о своём назначении главным тренером «Шахтёра»

«Клуб с великими традициями». Арда Туран — о своём назначении главным тренером «Шахтёра»
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Новый главный тренер «Шахтёра» Арда Туран высказался о своём назначении в украинский клуб.

«Я горжусь, что присоединился к «Шахтёру» — большому клубу с богатой историей и великими традициями. Это команда, хорошо известная во всей Европе, с амбициями побеждать в каждом матче как в чемпионате Украины, так и в европейских турнирах», — приводит слова Турана официальный сайт «Шахтёра».

Во вторник, 27 мая, пресс-служба украинского «Шахтёра» объявила о назначении экс-полузащитника сборной Турции на должность главного тренера. «Шахтёр» стал вторым зарубежным клубом в тренерской карьере 38-летнего специалиста. В минувшем сезоне Туран вместе с новичком турецкой Суперлиги «Зюпспором» занял шестое место в чемпионате Турции.

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