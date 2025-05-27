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Стало известно, о чём общались Алонсо и Анчелотти перед назначением испанца в «Реал»

Стало известно, о чём общались Алонсо и Анчелотти перед назначением испанца в «Реал»
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Несколько дней назад новый главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо провёл неформальную беседу с Карло Анчелотти, покинувшим клуб. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в ходе разговора специалисты оценили нынешнюю ситуацию в «Королевском клубе», а также то, как для «сливочных» сложился минувший сезон. Анчелотти и Алонсо обсудили конкретные проблемы команды и её сильные стороны.

Тренеры согласились, что в первую очередь «Реалу» необходимо повысить качество игры в обороне. Подчёркивается, что Анчелотти развеял некоторые сомнения, существовавшие у Алонсо относительно работы в испанском гранде.

«Реал» объявил о назначении испанского специалиста в воскресенье, 25 мая. Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

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