Три игрока «Тоттенхэма» заявили о желании продолжить сотрудничество с Постекоглу

Футболисты «Тоттенхэм Хотспур» Джеймс Мэддисон, Лукас Бергвалль и Арчи Грей заявили о желании продолжить работать под руководством главного тренера команды Ангелоса Постекоглу. Об этом сообщает Sky Sports.

У игроков спросили, заслуживает ли специалист и дальше находиться в роли главного тренера «шпор». Все трое ответили утвердительно.

Постекоглу работает в «Тоттенхэм Хотспур» с 2023 года. В сезоне-2024/2025 лондонский клуб финишировал на 17-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В Кубке Англии команда дошла до четвёртого раунда, В Кубке Лиги — до полуфинала. Помимо этого, коллектив выиграл Лигу Европы УЕФА.