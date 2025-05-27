Московское «Динамо» объявило о создании турнира с участием ЦСКА, «Амкала» и 2DROTS

Пресс-служба московского «Динамо» в телеграм-канале проинформировало о создании турнира, участие в котором примут ЦСКА, а также медиаклубы «Амкал» и 2DROTS.

Сообщается, что две игры пройдут 26 и 27 июня на домашнем стадионе бело-голубых «ВТБ Арена». По итогам этих матчей будут определены обладатели трофея межсезонного турнира.

По результатам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 56 очков и заняло пятое место. ЦСКА заработал 59 очков и расположился на третьей строчке. Бело-голубые дошли до полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором по итогу двух встреч уступили красно-синим со счётом 1:2. Армейцы сыграют с «Ростовом» в Суперфинале Кубка России 1 июня.

Самая крупная победа «Динамо»: