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Гендиректор «Шахтёра» Сергей Палкин высказался о назначении Арды Турана главным тренером

Гендиректор «Шахтёра» Сергей Палкин высказался о назначении Арды Турана главным тренером
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Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин прокомментировал назначение на пост главного тренера украинского клуба турецкого специалиста Арды Турана.

«Арда Туран — перспективный и амбициозный тренер с опытом работы в очень конкурентном турецком чемпионате. Как игрок он настоящая легенда европейского футбола, и я верю, что вместе с «Шахтёром» он обречён на не менее успешную тренерскую карьеру, которая принесёт клубу трофеи как на внутренней арене, так и в международных турнирах», — приводит слова Палкина официальный сайт «Шахтёра».

Во вторник, 27 мая, пресс-служба украинского «Шахтёра» объявила о назначении экс-полузащитника сборной Турции на должность главного тренера. «Шахтёр» стал вторым зарубежным клубом в тренерской карьере 38-летнего специалиста. В минувшем сезоне Туран вместе с новичком турецкой Суперлиги «Зюпспором» занял шестое место в чемпионате Турции.

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