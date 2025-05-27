«Челси» может усилить состав игроком из чемпионского «Наполи» — GdS

«Челси» проявляет интерес к 29-летнему полузащитнику «Наполи» Андре Замбо Ангисса. Об этом сообщает La Gazzeta dello Sport.

По информации источника, «синие» уже сделали выгодное предложение камерунскому футболисту. На текущий момент Замбо Ангисса занимается его оценкой.

Хавбек дважды становился чемпионом Италии в составе «Наполи». В нынешнем сезоне Замбо Ангисса принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.

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