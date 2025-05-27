Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салах рассказал, в каком возрасте планирует завершить карьеру

Салах рассказал, в каком возрасте планирует завершить карьеру
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос, когда он планирует завершить карьеру футболиста.

«Я думаю, что могу играть до 39 или 40 лет, но если почувствую, что пора заканчивать карьеру раньше, то уйду. Я многого достиг.

Срок моего контракта с «Ливерпулем» подходил к концу, мы смогли договориться, хоть я и был близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии», — сказал футболист в интервью для египетского канала ON Sports.

По итогам кампании-2024/2025 игрок «красных» во второй раз стал чемпионом Англии. В 52 матчах прошедшего клубного сезона египтянин забил 34 гола и отдал 23 результативные передачи.

Материалы по теме
Мохамед Салах признался, что вёл переговоры с клубами из Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android