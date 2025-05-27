Салах рассказал, в каком возрасте планирует завершить карьеру

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос, когда он планирует завершить карьеру футболиста.

«Я думаю, что могу играть до 39 или 40 лет, но если почувствую, что пора заканчивать карьеру раньше, то уйду. Я многого достиг.

Срок моего контракта с «Ливерпулем» подходил к концу, мы смогли договориться, хоть я и был близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии», — сказал футболист в интервью для египетского канала ON Sports.

По итогам кампании-2024/2025 игрок «красных» во второй раз стал чемпионом Англии. В 52 матчах прошедшего клубного сезона египтянин забил 34 гола и отдал 23 результативные передачи.