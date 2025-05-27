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35-летний Щенсны продлит контракт с «Барселоной» по схеме «1+1» — Goal Poland

35-летний Щенсны продлит контракт с «Барселоной» по схеме «1+1» — Goal Poland
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35-летний вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны принял решение продлить контракт с сине-гранатовыми на сезон с возможностью пролонгации ещё на год. Действующее трудовое соглашение польского футболиста заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает Goal Poland.

Ранее Щенсны сказал, что его будущее в каталонском клубе будет зависеть от его решения, а также от выбора его семьи.

35-летний вратарь присоединился к «Барселоне» в октябре 2024 года. За этот период он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в 14 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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