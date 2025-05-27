«Зенит» подарит 87 памятных знаков в честь юбилея клуба детям, родившимся 25 мая 2025 года

Серебряный призёр чемпионата России «Зенит» подарит 87 медалей для новорождённых в честь 100 лет со дня основания санкт-петербургского клуба. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, подарок будет вручён детям, родившимся 25 мая 2025 года — в день юбилея команды.

«Памятный сувенир, как и традиционная медаль для новорождённых петербуржцев, выпущен совместно с санкт-петербургским монетным двором. Медаль вместе с праздничным напутствием будет упакована в сине-бело-голубой футляр с изображением львёнка — в честь главного символа петербургского клуба», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале «Зенита».

Фото: ФК «Зенит»

«Зенит» расположился на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 66 очков в 30 матчах. «Краснодар» занял первое место с 67 очками. Сине-бело-голубые прервали серию из шести выигранных титулов в РПЛ. В Фонбет Кубке России подопечные Сергея Семака уступили на стадии финала Пути РПЛ московскому ЦСКА (2:0, 0:2 (3:4 пен.)).