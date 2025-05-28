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Ряд игроков «Реала» сомневаются в назначении Хаби Алонсо — Footmercato

Ряд игроков «Реала» сомневаются в назначении Хаби Алонсо — Footmercato
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Несколько футболистов мадридского «Реала» испытывают опасения в связи с назначением Хаби Алонсо на должность тренера «сливочных». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, эти футболисты не уверены, что команда сможет играть по схеме 3-4-3 или схеме 3-4-2-1, чего хочет испанский специалист. Подчёркивается, что «Реал» привык действовать на поле с четырьмя защитниками.

Кроме того, ряду футболистов не понравилось, что с приходом Алонсо в клуб его покинул 39-летний Лука Модрич, а вскоре из стана «сливочных» должен уйти 33-летний Лукас Васкес. У команды вызвало недоумение, что 43-летний тренер готов расстаться с ветеранами команды. Однако игроки понимают, что Алонсо не единственный человек в «Реале», принимающий решения по составу.

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