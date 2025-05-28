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«Не знал, что он здесь, рад, что Миша с нами». Мареска удивился визиту Мудрика на финал ЛК

«Не знал, что он здесь, рад, что Миша с нами». Мареска удивился визиту Мудрика на финал ЛК
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска отреагировал на приезд дисквалифицированного из-за допинга вингера команды Михаила Мудрика во Вроцлав, где лондонцы сыграют с испанским «Бетисом» в финале Лиги конференций УЕФА. Встреча пройдёт в среду, 28 мая.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Честно говоря, я просто не знаю… Он здесь или он приедет? Он здесь? Я рад, что Миша с нами», — заявил Мареска на предматчевой пресс-конференции.

Ранее стало известно, что украинский вингер отправился в Польшу, чтобы поддержать одноклубников перед финальным матчем ЛК. Остановился футболист в том же отеле, что и команда, и оплатил ли клуб его поездку на игру — не сообщается.

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