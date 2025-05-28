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«Бавария» может подписать Нико Уильямса после неудачи с трансфером Вирца — Sport Bild

«Бавария» может подписать Нико Уильямса после неудачи с трансфером Вирца — Sport Bild
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«Бавария» готова переключить внимание на других футболистов после неудачи с подписанием полузащитника «Байера» Флориана Вирца. Об этом сообщает AS со ссылкой на Sport Bild.

По информации источника, мюнхенский клуб рассматривает несколько футболистов для усиления краёв нападения. Одним из них является вингер «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс. В немецком гранде считают, что 22-летний футболист может образовать эффективную связку с атакующим полузащитником Джамалом Мусиалой.

В нынешнем сезоне Уильямс принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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