Тикнизян и Севикян из «Локомотива» вызваны в сборную Армении на матчи Лиги наций

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян, а также полузащитник Эдгар Севикян получили вызов в состав сборной Армении на ближайшие матчи Лиги наций УЕФА. Напомним, в пятницу, 6 июня, команда сыграет с Косово. В понедельник, 9 июня — с Черногорией. Обе встречи будут для армянской команды выездными.

В завершившемся клубном сезоне Наир Тикнизян принял участие в 33 матчах за «Локомотив» в Российской Премьер-Лиге и в Фонбет Кубке России. На его счету два гола и четыре результативные передачи. Эдгар Севикян появился на поле в 20 играх РПЛ и Кубка страны, в которых отметился четырьмя голевыми передачи — по две в каждом из турниров.

Аренда Эдгара Севикяна из «Ференцвароша» подходит к концу 30 июня 2025 года. По данным СМИ, железнодорожники не планируют подписывать с ним полноценный контракт. Наир Тикнизян ранее в интервью заявил, что чувствует себя изгоем в клубе и будет просить руководство о трансфере летом.