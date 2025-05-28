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Тикнизян и Севикян из «Локомотива» вызваны в сборную Армении на матчи Лиги наций

Тикнизян и Севикян из «Локомотива» вызваны в сборную Армении на матчи Лиги наций
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян, а также полузащитник Эдгар Севикян получили вызов в состав сборной Армении на ближайшие матчи Лиги наций УЕФА. Напомним, в пятницу, 6 июня, команда сыграет с Косово. В понедельник, 9 июня — с Черногорией. Обе встречи будут для армянской команды выездными.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Косово
Не начался
Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
09 июня 2025, понедельник. 21:00 МСК
Черногория
Не начался
Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В завершившемся клубном сезоне Наир Тикнизян принял участие в 33 матчах за «Локомотив» в Российской Премьер-Лиге и в Фонбет Кубке России. На его счету два гола и четыре результативные передачи. Эдгар Севикян появился на поле в 20 играх РПЛ и Кубка страны, в которых отметился четырьмя голевыми передачи — по две в каждом из турниров.

Аренда Эдгара Севикяна из «Ференцвароша» подходит к концу 30 июня 2025 года. По данным СМИ, железнодорожники не планируют подписывать с ним полноценный контракт. Наир Тикнизян ранее в интервью заявил, что чувствует себя изгоем в клубе и будет просить руководство о трансфере летом.

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