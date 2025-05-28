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Алонсо хочет, чтобы «Реал» подписал Штиллера и Паса — Marca

Алонсо хочет, чтобы «Реал» подписал Штиллера и Паса — Marca
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Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поставил задачу перед спортивным руководством «сливочных» найти футболиста, способного усилить игру команды в полузащите. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, среди возможных имён для подписания называются хавбек «Штутгарта» Ангело Штиллер и полузащитник «Комо» Николас Пас. Существует вероятность приобретения «Реалом» двух этих футболистов. Подчёркивается, что кандидатуру Штиллера «Королевскому клубу» посоветовал экс-хавбек команды Тони Кроос.

Технический анализ испанского гранда показал, что «Реалу» стоит привлекать в клуб футболистов без звёздного статуса, приспособленных к командной работе, но обладающих достаточным игровым уровнем.

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