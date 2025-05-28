Анчелотти рассказал, будет ли стиль игры сборной Бразилии похож на подход «Реала»

Новый главный тренер национальной команды Бразилии Карло Анчелотти рассказал, будет ли стиль игры «селесао» похож на подход мадридского «Реала», в котором специалист работал ранее.

«Будет ли игра сборной Бразилии похожа на стиль «Реала»? Смотря какого сезона. Если мы говорим про «Мадрид» нынешнего сезона, то нет, если про прошлогодний — да.

Суть моего подхода в том, что даже спустя 40 лет мне по-прежнему трудно сказать, какая тактика или система позволяет побеждать. Но я осознаю, что система должна опираться на качества футболистов, которые есть в команде, нужно, чтобы им было комфортно на поле.

Здесь я и хочу воплотить эти идеи, чтобы использовать талант футболистов в этой стране», — приводит слова Анчелотти El Tiempo.