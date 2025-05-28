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Анчелотти рассказал, будет ли стиль игры сборной Бразилии похож на подход «Реала»

Анчелотти рассказал, будет ли стиль игры сборной Бразилии похож на подход «Реала»
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Новый главный тренер национальной команды Бразилии Карло Анчелотти рассказал, будет ли стиль игры «селесао» похож на подход мадридского «Реала», в котором специалист работал ранее.

«Будет ли игра сборной Бразилии похожа на стиль «Реала»? Смотря какого сезона. Если мы говорим про «Мадрид» нынешнего сезона, то нет, если про прошлогодний — да.

Суть моего подхода в том, что даже спустя 40 лет мне по-прежнему трудно сказать, какая тактика или система позволяет побеждать. Но я осознаю, что система должна опираться на качества футболистов, которые есть в команде, нужно, чтобы им было комфортно на поле.

Здесь я и хочу воплотить эти идеи, чтобы использовать талант футболистов в этой стране», — приводит слова Анчелотти El Tiempo.

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