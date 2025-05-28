Видео: Доннарумма лично поздравил Синнера с уверенным стартом на «Ролан Гаррос» — 2025
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Голкипер «ПСЖ», чемпион Европы — 2020 по футболу в составе сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма лично поздравил соотечественника — победителя трёх турниров «Большого шлема», первую ракетку мира Янника Синнера — с победой на старте «Ролан Гаррос» — 2025.
После матча футболист дождался Синнера в подтрибунном помещении и тепло поздравил его. В ответ Янник подписал для Доннаруммы свою футболку. Спортсмены сделали общие фото.
В матче первого круга Синнер (1) со счётом 6:4, 6:3, 7:5 обыграл 75-ю ракетку мира из Франции Артура Риндеркнеша. В третьем сете Синнер уступал со счётом 0:4, но всё же сумел закрыть встречу в трёх сетах. Доннарумма поддерживал итальянца из его бокса.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 21:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7
|
|3
|5
75
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
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