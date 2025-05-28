Видео: Доннарумма лично поздравил Синнера с уверенным стартом на «Ролан Гаррос» — 2025

Голкипер «ПСЖ», чемпион Европы — 2020 по футболу в составе сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма лично поздравил соотечественника — победителя трёх турниров «Большого шлема», первую ракетку мира Янника Синнера — с победой на старте «Ролан Гаррос» — 2025.

После матча футболист дождался Синнера в подтрибунном помещении и тепло поздравил его. В ответ Янник подписал для Доннаруммы свою футболку. Спортсмены сделали общие фото.

В матче первого круга Синнер (1) со счётом 6:4, 6:3, 7:5 обыграл 75-ю ракетку мира из Франции Артура Риндеркнеша. В третьем сете Синнер уступал со счётом 0:4, но всё же сумел закрыть встречу в трёх сетах. Доннарумма поддерживал итальянца из его бокса.