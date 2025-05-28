Кобель останется в дортмундской «Боруссии», несмотря на интерес «Челси» — Sport Bild

Голкипер сборной Швейцарии и дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель ближайшим летом останется в своей нынешней команде. Об этом сообщает Sport Bild.

Ранее речь шла об интересе к футболисту со стороны «Челси», но игрок сконцентрирован на успешном выступлении на клубном чемпионате мира. Футболист не хочет отвлекаться на трансферные вопросы, его главная цель — стать основным вратарём своей национальной команды на чемпионате мира — 2026.

На клубном чемпионате мира «Боруссия» сыграет в группе F с бразильским «Флуминенсе», южноафриканским «Мамелоди Сандаунз» и южнокорейским «Ульсан Хёндэ».

В 47 матчах клубного сезона-2024/2025 Кобель пропустил 67 голов и 12 раз отыграл всухую.