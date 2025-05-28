Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» может купить Барко, переговоры по игроку «Брайтона» ещё не начались — CO

«Челси» может купить Барко, переговоры по игроку «Брайтона» ещё не начались — CO
Аудио-версия:
Комментарии

«Челси» внимательно следит за 20-летним полузащитником «Брайтона» Валентином Барко, выступавшим с февраля 2025 года в составе «Страсбурга» на правах аренды. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, аргентинский футболист своей игрой вызвал восхищение у главного тренера лондонского клуба Энцо Марески. Официальные переговоры с «Брайтоном» ещё не начались, однако внутренние обсуждения возможного перехода Барко уже ведутся.

В нынешнем сезоне Барко принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Брайтоном» рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме
«Челси» может усилить состав игроком из чемпионского «Наполи» — GdS

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android