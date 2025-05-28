«Челси» может купить Барко, переговоры по игроку «Брайтона» ещё не начались — CO

«Челси» внимательно следит за 20-летним полузащитником «Брайтона» Валентином Барко, выступавшим с февраля 2025 года в составе «Страсбурга» на правах аренды. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, аргентинский футболист своей игрой вызвал восхищение у главного тренера лондонского клуба Энцо Марески. Официальные переговоры с «Брайтоном» ещё не начались, однако внутренние обсуждения возможного перехода Барко уже ведутся.

В нынешнем сезоне Барко принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Брайтоном» рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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